КПП «Мядининкай» на границе Белоруссии и Литвы возобновил работу

Автомобильный пункт пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») на литовско-белорусской границе возобновил работу, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии.

«В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Каменный Лог» (сопредельный литовский пункт пропуска «Мядининкай»), — говорится в сообщении.

О перекрытии движения на КПП «Мядининкай» белорусские пограничники сообщили днем 8 июля. По данным Госпогранкомитета республики, литовская сторона в одностороннем порядке перестала оформлять документы с 13:00. В итоге на границе образовалась очередь из более 200 машин.

Позже в ведомстве объяснили, что причиной остановки работы пункта пропуска стал инцидент с иностранцем. 7 июля гражданин Пакистана при въезде в Литву на этом КПП предъявил пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС. При этом белорусскую границу иностранец пересек «по своим действительным документам», отметили в белорусском Госпогранкомитете.

Затем литовская сторона попыталась выдворить пакистанца в Белоруссию через пункт пропуска, но тот отказался и остался у литовского пограничного столба. После этого, от Литвы в адрес белорусских пограничников «начали поступать угрозы» об односторонней остановке движения на КПП «Мядининкай», пока иностранца не заберут на территорию Белоруссии. В итоге Минск назвал произошедшее шантажом со стороны Литвы.