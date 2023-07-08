Погранкомитет Белоруссии обвинил Литву в шантаже после перекрытия КПП

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Литва перекрыла автодорожный пункт пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией для шантажа, заявили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.

«Причиной остановки работы 8 июля пункта пропуска «Мядининкай», исходя из содержания поступившей от литовской стороны жалобы, послужил инцидент с иностранцем», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 7 июля с гражданином Пакистана, который при въезде в Литву на этом КПП предъявил пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС. Литовская сторона попыталась выдворить иностранца в Белоруссию через пункт пропуска, но тот отказался и остался у литовского пограничного столба.

После этого, как рассказали в белорусском Госпогранкомитете, от Литвы им стали «поступать угрозы» об односторонней остановке движения на КПП «Мядининкай», пока иностранца не заберут на территорию Белоруссии. В ведомстве же отметили, что пакистанец пересек белорусскую границу «по своим действительным документам».

«Госпогранкомитет в очередной раз напоминает, что все проблемы на границе могут решаться только в ходе конструктивного общения. Любые попытки оказания давления на белорусскую сторону как не имели, так и не будут иметь успеха», — добавили в ведомстве.

О перекрытии движения на КПП «Мядининкай» (расположен на границе Белоруссии и Литвы в 30 км к юго-востоку от Вильнюса, около литовской деревни Мядининкай) Минск сообщил днем 8 июля. Литовская сторона перестала оформлять документы с 13:00. В белорусском Госпогранкомитете заявили, что по-прежнему готовы осуществлять пропуск лиц и транспорта. В итоге на белорусско-литовской границе образовалась очередь из 230 машин (по данным на 18:00 8 июля).