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В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента

В Узбекистане завершилось голосование на досрочных президентских выборах
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Узбекистане, где 9 июля проходят президентские выборы, в 20:00 по ташкентскому времени (18:00 мск) закрылись избирательные участки.

По данным ЦИК Узбекистана, по состоянию на 17:00 явка на выборах составила 69,85% (проголосовали 13,4 млн из 19,2 млн зарегистрированных избирателей). Наибольшая явка зафиксирована в Джизакской области (75,68%), наименьшая — в Ташкенте (63,36%), свидетельствуют данные комиссии.

ЦИК Узбекистана ранее уже признал выборы президента состоявшимися, когда был достигнут необходимый для этого порог явки в 33%.

Президентские выборы решено было провести досрочно после того, как весной в стране состоялся референдум о поправках к конституции. Срок правления президента увеличили с пяти до семи лет, но норма, согласно которой глава государства не может занимать этот пост более двух сроков подряд, в конституции осталась.

В выборах принимают участие четыре кандидата: действующий президент Шавкат Мирзиёев, кандидат от Народно-демократической партии, бывший министр образования Улугбек Иноятов, от Экологической партии — Абдушукур Хамзаев, от Социал-демократической партии «Адолат» участвует зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудова.

В связи с конституционной реформой сроки прежнего президента Мирзиёева обнулились, и в случае победы он сможет находиться у власти до 2030 года, а при переизбрании на еще один срок — до 2037-го.

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Мирзиёев впервые избрался в 2016 году после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В 2021 году он вновь выиграл выборы, набрав свыше 80% голосов.

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