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В Госдуме предложили бесплатно раздавать землю семьям после 10 лет брака

ЛДПР внесет в Думу законопроект о бесплатных земельных участках семьям после 10 лет брака
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение палаты законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, сообщает ТАСС.

Бесплатно земельные участки предлагается выдавать для индивидуального жилищного строительства.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении у правительства. После получения заключения от кабмина документ в течение 30 дней планируется внести в Госдуму.

Значительная часть подобных законопроектов ЛДПР не доходила до рассмотрения в Госдуме. Так, в ноябре 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера имущественного вычета по НДФЛ при покупке жилья и при уплате процентов по ипотеке. Еще во время рассмотрения проекта в первом чтении его отклонил комитет по бюджету и налогам, указав на непроработанность инициативы. В комитете указали, что в документе не было анализа финансово-экономических последствий принятия предлагаемых мер, не была проведена оценка размера вычетов, а его принятие приведет к возникновению значительных выпадающих доходов региональных бюджетов.

Сейчас возможность бесплатно получить землю от государства есть у льготной категории граждан. На федеральном уровне претендовать на это могут граждане, имеющие государственные награды. Помимо этого, бесплатную землю предоставляют региональные власти. Перечень категорий граждан, имеющих на это право, меняется от субъекта к субъекту, как и условия предоставления льготы. Наиболее встречаемые категории — многодетные семьи с тремя и более детьми на иждивении, ветераны ВОВ, участники боевых действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле, молодые семьи и специалисты.

Как получить бесплатную землю льготникам

По словам юристов, порядок предоставления регулируется законами субъектов, но общий план следующий:

  • обратиться в местную администрацию и узнать список лиц, кто может претендовать на бесплатный участок. Соответствующий документ можно найти на официальном сайте региона;
  • подать заявление о постановке на учет в целях получения земельного участка. Сделать это можно через сайт «Госуслуг», обратившись напрямую в орган местного самоуправления или через МФЦ;
  • собрать необходимые документы, которые подтверждают право на льготу. Их перечень лучше уточнить у местных властей;
  • дождаться своей очереди;
  • после получения уведомления о предоставлении земельного участка подать заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и оформить участок в собственность.
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ЛДПР Земля льготы Государственная дума РФ Леонид Слуцкий
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