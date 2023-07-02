Хорватская полиция задержала связанного со стрельбой в Сисаке, где погибла женщина

В Хорватии задержали устроившего стрельбу, в которой погиб один человек

По предварительным данным, мужчина, связанный со стрельбой в городе Сисак в центральной Хорватии, в результате которой погиб один человек и пострадали еще четверо, задержан, сообщила окружная полиция, передает телеканал N1.

При стрельбе погибла 45-летняя женщина, четыре человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь в больнице общего профиля Сисак, где было установлено, что они получили серьезные травмы.

Легкие повреждения получил пожарный, медицинскую помощь оказали еще двум людям, в том числе ребенку, которые также получили легкие травмы, когда убегали от нападавшего, сообщает телеканал.

По информации Vecernji list, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова, поселок возле Сисака был заблокирован полицией, а в розыске участвует спецназ. Госпитализированы восемь человек. Стрельба произошла возле нефтеперерабатывающего завода.