Матвиенко пригласили посетить Китай
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации совершит рабочий визит в Китай с 9 по 12 июля, сообщает китайское госагентство «Синьхуа».
Матвиенко по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи примет участие в восьмом заседании китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству, говорится в сообщении агентства. В Совфеде визит не анонсировали.
В сентябре прошлого года на тот момент председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ли Чжаньшу приехал в Россию и встретился с Матвиенко.
Спикер на встрече с ним отметила, что в условиях беспрецедентного давления на две страны, «как никогда важно поддерживать слаженную работу российско-китайской связки». Кроме того, она заявила, что «Тайвань — это неотъемлемая часть Китая».
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