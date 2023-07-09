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Матвиенко пригласили посетить Китай

Xinhua: в Китае ожидают, что Матвиенко приедет в Китай 9-12 июля с рабочим визитом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации совершит рабочий визит в Китай с 9 по 12 июля, сообщает китайское госагентство «Синьхуа».

Матвиенко по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи примет участие в восьмом заседании китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству, говорится в сообщении агентства. В Совфеде визит не анонсировали.

В сентябре прошлого года на тот момент председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ли Чжаньшу приехал в Россию и встретился с Матвиенко.

Спикер на встрече с ним отметила, что в условиях беспрецедентного давления на две страны, «как никогда важно поддерживать слаженную работу российско-китайской связки». Кроме того, она заявила, что «Тайвань — это неотъемлемая часть Китая».

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Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

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