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Элтон Джон дал последний концерт на родине

Певец Элтон Джон дал последний концерт в Великобритании на фестивале Гластонберри
76-летний Элтон Джон в рамках прощального тура поблагодарил фанатов за полувековую «удивительную любовь». Музыкант за свою карьеру получил две премии «Оскар», пять «Гремми» и был посвящен в рыцари
Элтон Джон
Элтон Джон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

В Великобритании состоялось выступление 76-летнего певца, пианиста и композитора Элтона Джона на фестивале Гластонбери в рамках своего прощального тура, это был его последний концерт на родине, пишет Sky News.

«Для меня это насыщено эмоциями, потому что это может быть мое последнее выступление в жизни», — сказал Джон во время выступления.

Он поблагодарил фанатов за 52 года «удивительной любви и верности». Муж музыканта Дэвид Ферниш предупредил, что завершение в июле прощального тура не станет концом карьеры Джона. «Я не думаю, что он будет сидеть на диване с пультом. Он собирается вернуться в студию в октябре и приступить к работе над своим следующим альбомом. Это будет здорово. Он уже давно не выпускал студийных альбомов», — сказал он.

Концертный тур Farewell Yellow Brick Road, который начался в сентябре 2018 года, должен был завершиться в 2021 году и стать последним в карьере певца. Однако из-за болезни артиста и пандемии коронавируса концерты несколько раз переносились. Осенью 2021-го он объявил, что из-за травмы бедра переносит европейские концерты на 2023 год.

Элтон Джон — один из самых продаваемых артистов в мире. Он выпустил 32 студийных альбома. В 1998 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги в музыке и благотворительности. В 2020 году он получил премию американской киноакадемии «Оскар» за лучшую песню к фильму «Рокетмен», эту же премию он получил в 1995 за лучшую песню к фильму «Король Лев». Элтон Джон также обладатель пяти премий «Грэмми», пяти премий «Brit», двух премий «Золотой глобус», премии «Тони» и др.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Элтон Джон Великобритания
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