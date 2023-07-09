В Гиссене 26 полицейских пострадали при беспорядках на фестивале Эритреи

В центральной части Германии во время Эритрейского фестиваля в Гиссене пострадали 26 полицейских, сообщает Spiegel.

«Коллеги подверглись массированному нападению, их забрасывали камнями, бутылками, дымовыми шашками», — сообщил представитель правоохранительных органов. На фестивале произошли столкновения участников фестиваля и противников проведения мероприятия. Как минимум 60 человек арестовали, около 200 человек было задержано.

Двухдневный фестиваль Эритреи проходил недалеко от центра города. Организатор — Центральный совет эритрейцев в Германии, считается близким к правительству Эритреи, отмечает Spiegel. Фестиваль был заявлен как семейное мероприятие. Тем не менее, помимо музыки и угощений, в программе также были политические выступления.

Власти города изначально запретили фестиваль из соображений безопасности. Это решение было отменено судом. В 2022 году противники режима президента Эритреи Исайяса Афеворки устроили беспорядки в преддверии фестиваля, тогда ранения получили около 30 человек.

Эритрея, расположенная в районе Африканского Рога, занимает седьмое место среди беднейших стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения, согласно статистике Всемирного банка. Уровень инфляции в стране по состоянию на 2023 год достигает 34%.

В стране существует единственная политическая партия — правящий Народный фронт за демократию и справедливость. Выборы не проводились ни разу с момента создания Эритреи. В стране обязательная военная служба, военнообязанными являются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет, срок службы не ограничен. В 2001 году в стране были закрыты все негосударственные СМИ, работа иностранных журналистов в стране не предусмотрена. В рейтинге свободы СМИ по состоянию на 2023 год страна занимает 174-е место из 180.