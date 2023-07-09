На ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы»

На ВДНХ в Москве из-за замыкания остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Посетителей вывели. Для их эвакуации использовали резервный генератор. В пресс-службе аттракциона сообщили, что остановка не связана с технической поломкой колеса обозрения, а также, что «Солнце Москвы» продолжит работу согласно графику.

В марте «Солнце Москвы» остановилось вместе с посетителями. В пресс-службе ВДНХ рассказали РБК, что «в связи с верховым снежным ветром произошло налипание на датчик, отвечающий за безопасность». Некоторые пассажиры кабинок сообщали, что им пришлось провести в них больше часа.



«Солнце Москвы» является самым большим колесом обозрения в Европе: его высота составляет 140 м, количество кабин — 30, вместимость — 450 человек за сеанс, продолжительность оборота — 18 минут 40 секунд. Аттракцион открылся для посетителей в сентябре 2022 года, в церемонии участвовали президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.