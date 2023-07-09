В Великом Новгороде задержали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке

В Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли в бочке, сообщает СК по Новгородской области в телеграм-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет. Мужчина полностью признал вину, говорится в сообщении.

По версии СК, подозреваемый в начале июня 2023 года задушил свою сожительницу ручкой от сумки в ходе ссоры на почве ревности. Спустя несколько дней, он спрятал тело девушки в бочку, после чего вынес тело на балкон вместе со своим знакомым, при этом пояснив, что в бочке находятся удобрения. Спустя месяц, мужчина переехал с той квартиры к знакомой девушке. Там его и задержали полицейские.

Тело девушки 2000 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 7 июля. Жительница Великого Новгорода и мать девушки обратились в полицию с заявлением об исчезновении дочери, после того, как та перестала отвечать на телефонные звонки. Следователи пришли в квартиру, где жила девушка, и обнаружили на балконе бочку, в которой находилось тело погибшей, обернутое целлофаном, рассказала изданию «53 новости» старший помощник руководителя регионального управления СК Анастасия Садриева.