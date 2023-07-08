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На балконе дома в Великом Новгороде нашли тело 23-летней девушки в бочке

СК: тело 23-летней девушки обнаружили в бочке на балконе дома в Великом Новгороде
Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Великом Новгороде на балконе многоквартирного дома нашли тело 23-летней девушки, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Новгородской области.

«7 июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки, 2000 года рождения, с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее жительница Великого Новгорода и мать девушки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери, так как та перестала отвечать на телефонные звонки. Следователи пришли в квартиру, где жила девушка, и обнаружили на балконе бочку, в которой находилось тело погибшей, обернутое целлофаном, рассказала изданию «53 новости» старший помощник руководителя регионального управления СК Анастасия Садриева.

Девушка жила в этой квартире с 23-летним молодым человеком, которого и подозревают в убийстве, пишет телеграм-канал «112». По его данным, молодой человек принес бочку к ним домой 3 июля, объяснив, что собирается хранить в ней химические удобрения. Убийство произошло в пятницу, 7 июля, тело девушки подозреваемый спрятал в бочке и сбежал с места происшествия, полиция пока не нашла его.

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Теги
Великий Новгород убийство Следственный комитет
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