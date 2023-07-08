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Последовательницу серийного убийцы Мэнсона освободят из тюрьмы

NBC News: в США освободят последовательницу Мэнсона Лесли Ван Хаутен

Самая молодая последовательница серийного убийцы и лидера культа Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен, которую приговорили к пожизненному заключению за два убийства в 1969 году, будет условно освобождена. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на ее адвоката.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что не будет оспаривать решение в Верховном суде штата, потому что это «вряд ли обвенчается успехом». До этого Ньюсом неоднократно блокировал условно-досрочное освобождение Лесли Ван Хаутен, в последний раз он сделал это в 2022 году.

В мае этого года апелляционный суд постановил, что она имеет право на УДО, тем самым отменив решение губернатора.

В 1971 году Ван Хаутен приговорили к смертной казни за убийство владельца продуктового магазина Лено Лабианки и его жены Розмари в в Лос-Анджелесе. После того, как Верховый суд Калифорнии объявил смертную казнь неконституционной, приговор заменили пожизненным заключением. Ван Хаутен провела в тюрьме более 50 лет.

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Теги
Чарльз Мэнсон серийный убийца секта США досрочное освобождение
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