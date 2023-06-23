Экс-главу управления летной эксплуатации Росавиации выпустили из СИЗО

Костылев руководил управлением Росавиации с 2015 года, однако в апреле 2022-го уволился по собственному желанию. Еще через год его арестовали за получение взяток в виде туристических путевок от руководства «Азур Эйр»

Максим Костылев (справа) (Фото: Шереметьевский профсоюз лётного состава)

Начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева, арестованного по подозрению в получении взятки в апреле этого года, выпустили на свободу, сообщил РБК источник, близкий к Следственному комитету России.

«Дело о взятке, фигурантом которого является Костылев, было передано в центральный аппарат Следственного комитета», — рассказал он.

Источник также сообщил, что ему неизвестно, были ли на Костылева наложены какие-либо ограничительные меры после его выхода из изолятора.

Ранее об освобождении 46-летнего Костылева сообщил BFM. Источник радиостанции отметил, что выход на волю для фигуранта стал полной неожиданностью — в изоляторе ему на руки не выдали никакого документа, который бы обосновывал освобождение, а просто сказали: «Вы свободны».

По данным другого источника BFM, решение об освобождении было принято не следователем Московского межрегионального управления на транспорте СКР, по ходатайству которого Костылев 11 апреля был заключен под стражу, а Главным следственным управлением СК России, который недавно изъял уголовное дело экс-чиновника Росавиации у «транспортников».

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Бывший начальник управления летной эксплуатации Росавиации Костылев, который руководил управлением с 2015 года, уволился со службы в апреле 2022 года по собственному желанию. Источники РБК тогда сообщали, что его увольнение было связано с утратой доверия. Спустя год он был арестован за получение крупной взятки.

По словам источника РБК, следствие считает, что Костылев в июле 2021-го получил взятку от «неустановленных лиц из числа руководства ООО «Азур Эйр» (Azur Air). По версии следствия, взятка была в виде предоставления туристической компанией «Анекс Туризм», аффилированной с Azur Air, путевок по заниженной стоимости для Костылева и членов его семьи.

СК считает, что летом 2021 года на тот момент руководитель управления Росавиации летал бизнес-классом в Турцию, где проживал в отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежал председателю наблюдательного совета Azur Air Серхату Кочкару. По версии следствия, разница в стоимости туристических путевок в сравнении с рыночной составила 4,68 млн руб. Взамен Костылев якобы повлиял на результаты проверки летной работы Azur Air со стороны Росавиации, в ходе которой было выявлено ограниченное количество нарушений.