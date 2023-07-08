Письмо Линкольна времен Гражданской войны продали за $85 тыс.
Коллекционный дом Raab Collection продал неопубликованное письмо 16-го президента США Авраама Линкольна, написанное им во время Гражданской войны (1861–1865 годы), за $85 тыс. в Пенсильвании, пишет The New Yor Times.
До этого письмо находилось в частной коллекции более 100 лет, в начале 2023 года его приобрел Raab Collection, а в среду, 5 июля, его продали другому частному коллекционеру на юго-востоке США.
Письмо было написано Линкольном 19 августа 1861 года, указано на сайте коллекционного дома. Как отмечает директор Raab Collection, оно позволяет «заглянуть в мысли президента в начале Гражданской войны».
Письмо адресовано Чарльзу Эллету-младшему, американскому инженеру-строителю и полковнику армии Союза, который просил президента создать корпус инженеров-строителей, чтобы помочь укрепить Вашингтон (округ Колумбия) от угрозы, исходящей от Конфедерации.
Линкольн отвечает ему в том письме: «Я не в состоянии судить о ценности такого корпуса, однако я был бы рад принять его, если бы он был одобрен генералом Скоттом, генералом Макклелланом и генералом Тоттеном. Пожалуйста, узнайте их мнение об этом».
Гражданская война в США продолжалась в 1861–1865 годах. Поводом стали внутренние разногласия насчет масштабов распространения рабства в стране. После победы на президентских выборах Авраама Линкольна, который выступал против распространения рабства на западные территории, южные штаты отделились от США и образовали Конфедерацию.
1 января 1863 года Линкольн издал прокламацию об освобождении рабов. Однако документ фактически вступил в силу только после завершения Гражданской войны из-за сопротивления южных штатов. В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции США, отменившая рабство на территории страны.
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