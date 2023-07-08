Письмо Линкольна времен Гражданской войны продали за $85 тыс.

Авраам Линкольн (Фото: Alexander Gardner / Getty Images)

Коллекционный дом Raab Collection продал неопубликованное письмо 16-го президента США Авраама Линкольна, написанное им во время Гражданской войны (1861–1865 годы), за $85 тыс. в Пенсильвании, пишет The New Yor Times.

До этого письмо находилось в частной коллекции более 100 лет, в начале 2023 года его приобрел Raab Collection, а в среду, 5 июля, его продали другому частному коллекционеру на юго-востоке США.

Письмо было написано Линкольном 19 августа 1861 года, указано на сайте коллекционного дома. Как отмечает директор Raab Collection, оно позволяет «заглянуть в мысли президента в начале Гражданской войны».

Письмо Авраама Линкольна, датированное 19 августа 1861 года (Фото: raabcollection.com)

Письмо адресовано Чарльзу Эллету-младшему, американскому инженеру-строителю и полковнику армии Союза, который просил президента создать корпус инженеров-строителей, чтобы помочь укрепить Вашингтон (округ Колумбия) от угрозы, исходящей от Конфедерации.

Линкольн отвечает ему в том письме: «Я не в состоянии судить о ценности такого корпуса, однако я был бы рад принять его, если бы он был одобрен генералом Скоттом, генералом Макклелланом и генералом Тоттеном. Пожалуйста, узнайте их мнение об этом».