Reuters: из ныне живущих президентов США только Трамп не является потомком рабовладельцев

Только один из живых президентов США оказался не потомком рабовладельцев

Дональд Трамп (Фото: Amr Alfiky / Reuters)

Среди ныне живущих экс-президентов США лишь Дональд Трамп не является потомком рабовладельцев. Рабами владели и родственники действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет Reuters со ссылкой на результаты собственного расследования.

По данным агентства, прямыми потомками рабовладельцев являются экс-президенты Джимми Картер, Джордж Буш — младший, Билл Клинтон и Барак Обама.

Трамп родился в районе Квинс в Нью-Йорке, в семье предпринимателя-миллионера, инвестора и застройщика Фреда Трампа. По отцовской линии он имеет немецкие корни, по материнской — шотландские.

Байден родился в городе Скрэнтон на северо-востоке штата Пенсильвания в семье католиков с ирландскими, английскими и французскими корнями. Как отмечает Business Insider со ссылкой на специалиста по генеалогии Александра Баннермана, изучавшего родословную Байдена, в XIX веке два прапрадеда американского президента по отцовской линии владели в общей сложности тремя рабами.

Из таких же семей происходят как минимум 100 американских законодателей — 8% членов конгресса от Демократической партии и 28% республиканцев в парламенте, отмечает агентство. В частности, прямыми потомками рабовладельцев являются сенаторы-республиканцы Митч Макконнелл и Линдси Грэм и сенатор Элизабет Уоррен от Демократической партии.

Рабовладельцами были родственники по меньшей мере 11 губернаторов американских штатов по состоянию на 2022 год. Восемь из них руководили штатами, которые в период Гражданской войны в США входили в конфедерацию рабовладельческих регионов (Конфедеративные Штаты Америки).

Также рабами, по данным агентства, владели члены семей двух судей Верховного суда США.