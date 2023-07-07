Минобороны сообщило о 16 отраженных атаках на трех направлениях

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Российские военные отразили десять атак ВСУ на донецком направлении — в районах Майорска, Северного, Ягодного, Клещеевки, Первомайского и Водяного, убив или ранив более 420 украинских бойцов и уничтожив три танка и другую технику. Об этом сообщило Минобороны России.

На краснолиманском направлении отражены четыре атаки. В районе села Червоная Диброва в ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На этом направлении за сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и другая техника.

На южнодонецком направлении отражено две атаки противника. Кроме того, на этом и купянском направлениях военные пресекли работу еще двух диверсионно-разведывательных групп.

Российские войска перехватили 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», а также сбили самолет Су-25 в районе запорожского села Одаровка. В зоне боевых действий за 24 часа уничтожено 13 украинских беспилотников.