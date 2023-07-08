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Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае достигла почти 70 тыс. га

В Хабаровском крае тушат 58 очагов лесных пожаров на площади 69 тыс. гектаров

За последние сутки площадь пожаров в Хабаровском крае выросла до 69 тыс. га. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

Всего на территории региона зафиксировано 58 очагов возгорания. В настоящий момент действует 55 очагов открытого горения, еще три пожара локализованы на площади 1295 га.

В тушении пожара принимают участие 287 человек и 13 единиц техники. Также задействованы девять воздушных судов.

Накануне площадь пожаров в регионе составила 54 тыс. га. Было зафиксировано 56 очагов. 

Ранее в министерстве отмечали, что все очаги пожаров расположены в труднодоступных местах — в Охотском, Аяно-Майском и Николаевском районах. Причиной возгораний в ведомстве назвали непрекращающиеся летние грозы.

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Теги
Хабаровский край лесные пожары министерство лесного хозяйства
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