Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае достигла почти 70 тыс. га
За последние сутки площадь пожаров в Хабаровском крае выросла до 69 тыс. га. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки.
Всего на территории региона зафиксировано 58 очагов возгорания. В настоящий момент действует 55 очагов открытого горения, еще три пожара локализованы на площади 1295 га.
В тушении пожара принимают участие 287 человек и 13 единиц техники. Также задействованы девять воздушных судов.
Накануне площадь пожаров в регионе составила 54 тыс. га. Было зафиксировано 56 очагов.
Ранее в министерстве отмечали, что все очаги пожаров расположены в труднодоступных местах — в Охотском, Аяно-Майском и Николаевском районах. Причиной возгораний в ведомстве назвали непрекращающиеся летние грозы.
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