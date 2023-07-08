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После взрыва на платформе в Мексиканском заливе погибли два человека

Pemex: два человека погибли при взрыве на морской платформе в Мексиканском заливе

После взрыва на платформе нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе погибли два человека, один человек пропал без вести. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

«В компании Pemex приоритетом является безопасность. По предварительным данным, в результате утреннего пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте», — говорится в сообщении.

Ранее в компании говорили, что в результате взрыва пострадали шесть человек. Из 328 сотрудников с платформ был эвакуирован 321.

Инцидент произошел 7 июля. По данным издания Tribuna Campeche, взрыв произошел на платформе Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе.

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Теги
Мексиканский залив Pemex нефтяная платформа Пожар взрыв
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