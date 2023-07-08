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Военная операция на Украине ,  
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Футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в зоне проведения военной операции

В зоне боевых действий на Украине погиб футбольный арбитр Даниил Шеметов

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования из-за смерти арбитра Даниила Шеметова. Об этом говорится на сайте союза.

«Даниил начал работать во второй лиге в сезоне 2019/2020 и за это время провел 41 игру, также арбитр обслуживал пять матчей Кубка России», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС написал, что Шереметов погиб в зоне проведения военной операции на Украине. Обстоятельства гибели на раскрываются.

В прошлом году зоне боевых действий в возрасте 51 года погиб уральский бард, один из сценаристов скетчей для шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин. Истомин ушел добровольцем в 2022 году, летом того же года он погиб. Однако родные узнали о его гибели гораздо позже. Почти год он считался пропавшим без вести.

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Теги
РФС Футбол судья Военная операция на Украине Украина
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