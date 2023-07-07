В мечети на востоке Ливана мужчина открыл огонь по сирийцам

Один сириец погиб, а трое были ранены при стрельбе в мечети на востоке Ливана

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В мечети в городе Бар-Эльяс на востоке Ливана началась стрельба, сообщило государственное информационное агентство NNA. По информации корреспондента, стрелок получил ранение при задержании, столкнувшись с армейским патрулем, который отправился к мечети после сообщений о стрельбе.

Один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в силовых ведомствах. Предварительно, причиной стрельбы стал личный конфликт. Associated Press (AP) сообщает, что стрельба в мечети привела к гибели как минимум одного человека и ранению еще пяти. Сотрудник службы безопасности рассказал AP, что убитый мужчина и все раненые — граждане Сирии, а в городе живет много сирийских беженцев.

Телеканал Al-Jaheed со ссылкой на корреспондента отметил, что со стрелком велись переговоры. Затем правоохранительные силы арестовали его и поместили в больницу в связи с ранением, полученным при задержании. По данным телеканала, мужчина открыл огонь не в мечети, а снаружи, когда верующие выходили из здания.

В Ливане проживает более 1 млн сирийских беженцев, а антисирийские настроения в стране нарастают с начала экономического кризиса в 2019 году, отмечает AP.