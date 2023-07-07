Вассермана выписали из больницы после обследования

Анатолий Вассерман (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» выписали из медицинского учреждения, где он проходил обследование. Об этом РБК сообщил представитель парламентария.

«Сейчас он уже не в больнице. Было проведено плановое обследование, врачи разрешили ему жить, работать и даже ездить по стране с лекциями. Проблемы со здоровьем у него локальные», — сказал он, добавив, что изменений в графике Вассермана не будет.

Накануне телеграм-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации Вассермана. Канал писал, что у 70-летнего депутата диагностировали сахарный диабет второго типа с осложнениями.

Позже парламентарий написал во «ВКонтакте», что проходит плановую диагностику. Информацию о госпитализации Вассермана также опроверг РБК его представитель. У депутата, по его словам, «просто был прием в поликлинике». «Есть определенные проблемы со здоровьем, но все поездки, которые у него запланированы, в силе», — заверил он.

Вассерман — многократный победитель «Своей игры», участник спортивного «Что? Где? Когда?», «Игр разума» и других интеллектуальных игр. В 2021 году он стал депутатом Госдумы.