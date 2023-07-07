В Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал взрыв, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на своих корреспондентов.

Член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов тоже написал в своем телеграм-канале, что «в Запорожье громко». По его словам, после прилета начался пожар, над городом на месте взрыва поднимается черный столб дыма.

Запорожская область вошла в состав России после референдума осенью 2022 года. Часть региона, включая Запорожье, остается под контролем украинских военных.