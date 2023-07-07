ВТБ рассказал о мошенничестве с предложением работы в онлайн-кинотеатрах

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России появилась новая схема мошенничества, в рамках которой злоумышленники через мессенджеры предлагают россиянам оценить онлайн-кинотеатры. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении от банка ВТБ.

Мошенники рассылают клиентам банков сообщения с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой платформы. За «работу» злоумышленники обещают заплатить от 3 до 12 тыс. руб.

Рассылки, как правило, производят с зарубежных номеров, предупредили в банке. В конце сообщений указан номер якобы «менеджера», с которым можно связаться для уточнения всех деталей. Когда жертва выходит на связь, мошенники присылают ей анкету, в которой просят указать контактные данные для дальнейшего трудоустройства. При этом ссылка на эту анкету ведет на фишинговый сайт.

В ходе регистрации на этом ресурсе жертву попросят внести определенную сумму на специальный счет, чтобы начать выполнять задания.

«От числа оценок-рецензий сумма на счете начинает увеличиваться по принципу финансовой пирамиды, но вывести «заработанные» деньги у «жертвы» уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства», — рассказали в пресс-службе ВТБ.

В конце июня банк сообщил о похожей схеме, в рамках которой мошенники крадут персональные данные и денежные средства россиян, рассылая фишинговые ссылки для оценки бронирования отелей через СМС или мессенджеры.

В специально созданных «группах» или через СМС пользователям предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking (не работает в России с марта 2022 года). Ссылка ведет пользователя на телеграм-канал, где ему предлагается обсудить условия работы по оценке отелей со своим персональным «менеджером». Однако в процессе переадресации предложение меняется: пользователю предлагают помогать онлайн-магазинам «в продажах» и получать за это десятки тысяч рублей в день.

Решая продолжить, пользователь получает ссылку на фишинговый сайт, где требуется ввести личные данные для регистрации: ФИО, email и номер телефона. Того, кто завершил процедуру, просят «внести определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов». Эти средства, обещают злоумышленники, умножатся в два-три раза к концу рабочего дня. Однако вывести деньги «жертвам» уже не удается.