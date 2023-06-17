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Синоптик назвал срок ухода жары из европейской части России

Синоптик Леус: жара уйдет из регионов европейской части России на следующей неделе
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Жара уйдет из регионов европейской части России уже на следующей неделе, погода станет комфортнее, а температура приблизится к климатической норме для второй половины июня. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Пик жары, по словам синоптика, пришелся на пятницу, 16 июня. «Уже сегодня температурные максимумы окажутся пусть немного, но ниже вчерашних показателей. В воскресенье понижение температуры продолжится, и дневная температура воздуха вернется в рамки климата», — сообщил он. В этот день, 18 июня, температура воздуха в регионе составит от плюс 21 до плюс 26 градусов, прогнозирует Леус. Он допустил, что ночью могут пройти небольшие дожди.

В понедельник, 19 июня, осадков не ожидается, а температура еще немного понизится — до плюс 20 — плюс 25 градусов. На следующий день, 20 июня, могут пойти небольшие дожди, однако температура воздуха из-за этого существенно не изменится, предупредил синоптик. Погода 21 июня будет сухой и оттого более теплой воздух прогреется до плюс 22 — плюс 27 градусов, добавил специалист.

В четверг, 22 июня, пройдут самые ощутимые за неделю дожди, однако сильными они не будут. Погода в пятницу, 23 июня, также будет сухой и теплой, температура воздуха, по прогнозам Леуса, будет держаться на уровне плюс 22 — плюс 27 градусов.

«Таким образом, жара в центральных областях европейской части страны сменится более комфортными температурами, близкими к своей климатической норме, а вот дождей <...> пока не ожидается», — заключил Леус.

Теги
Погода Центральная Россия жара аномально теплая погода
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