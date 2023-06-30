Туристы из Краснодарского края пропали в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели в горах Карачаево-Черкесии ищут восьмерых туристов из Краснодарского края. Об этом сообщает МЧС по региону.

Группа туристов из 20 человек спускалась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Вечером 29 июня поступила информация, что группа потерялась.

По данным ведомства, туристы разделились и пошли в разных направлениях. Одну группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуск. Еще восемь человек пока не обнаружены. На их поиски привлечены четверо спасателей и две единицы техники, отметили в МЧС.

При это 18 июня приблизительно в этой же местности недалеко от села Архыз пропали четверо туристов из Москвы. На поиски пропавших туристов отправили поисково-спасательный отряд МЧС из трех человек с одной единицей техники.