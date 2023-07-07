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Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Милане

Шесть человек погибли и более 80 пострадали при пожаре в доме престарелых в Милане
Фото: Claudia Greco / Reuters
Фото: Claudia Greco / Reuters

Пожар произошел в доме престарелых Casa dei Coniugi на юго-востоке Милана, в результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал. Об этом сообщает агентство ANSA.

Пожар начался в ночь на 7 июля, около 1:20 по местному времени (2:20 мск), на первом этаже здания. Как уточняет Corriere della Sera, на тот момент в здании находились 173 пациента. Две женщины погибли в пожаре, еще четверо человек — три женщины и мужчина — отравились продуктами горения и умерли.

Как сообщает ANSA со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям, двоих пострадавших госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, еще 14 человек — в тяжелом.

Часть пациентов после пожара перевели в другое крыло дома престарелых.

Пожарные исключают версию с поджогом, пишет ANSA. По данным Corriere della Sera, причиной пожара стали «случайные действия». Полиция начала расследование произошедшего. Улицу, на которой произошел пожар, временно перекрыли.

Casa dei Coniugi — дом престарелых и медицинский центр. Учреждение принимает пожилых людей, которые в разной степени не могут обслуживать себя самостоятельно, но не нуждаются в стационарном лечении, пишет Corriere della Sera. В доме престарелых 12 отделений, два из которых предназначены для пациентов с болезнью Альцгеймера. Учреждение расположено в трехэтажном здании 1920 года постройки. С 1955 года там работает дом престарелых.

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Италия Милан Пожар дом престарелых
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