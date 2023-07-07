Администрация Днепропетровской области после ночных взрывов сообщила о двух погибших

Власти после взрывов в Днепропетровской области сообщили о двух погибших

Два человека погибли в ночь на 7 июля в Днепропетровской области, когда в регионе раздавались взрывы. Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Сергей Лысак.

Погибшие ехали в автомобиле, на который упали обломки дрона. Также ущерб получило частное предприятие в Криворожском районе области, там начался пожар. Огонь охватил более 100 кв. м. Возгорание уже потушили, никто не пострадал, уточнил глава администрации.

Кроме того, после взрыва загорелась сухая трава. Спасатели потушили пожар, написал Лысак.

В ночь на 7 июля в Днепропетровской области и других регионах Украины звучала воздушная тревога. Издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях.

Воздушную тревогу регулярно объявляют в украинских регионах с середины октября 2022 года. Тогда российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев причастность к этому инциденту отрицает.

В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что наносят удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.