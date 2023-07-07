В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы

В Николаевской и Днепропетровской областях области Украины прогремели взрывы, сообщает издание «Зеркало недели».

В Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных украинским военным районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.

Воздушную тревогу регулярно объявляют в украинских регионах с середины осени 2022 года, тогда российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.

В частности, в ночь на 6 июня воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Во Львовской и Тернопольской областях работали системы ПВО, сообщалось в телеграм-канале Воздушных сил Украины. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич писал, что в городе есть проблемы с электроснабжением и мобильной связью.

По его словам, во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры, обломки ракеты также попали в многоквартирный жилой дом. Мэр Андрей Садовой заявил, что восемь человек получили ранения, повреждено 60 квартир и 50 машин, три человека погибли.

Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.