Экс-президенту Коста-Рики предъявили обвинение в злоупотреблении влиянием

Луис Солис (Фото: Juan Carlos Ulate / Reuters)

Прокуратура Коста-Рики предъявила обвинения в злоупотреблении влиянием экс-президенту страны Луису Солису Ривере в рамках дела о закрытии государственного банка Bancredito, передает Observador.

Обвинение полагает, что правительство Солиса выделило средства из бюджета (131 млн колонов, или $241,6 тыс.) испытывающему трудности банку без экспертного обоснования и с крайне низкой вероятностью возврата, чтобы у того был достаточный показатель ликвидности.

Таким образом, Солис и другие фигуранты дела пытались не допустить, чтобы Национальный совет по надзору за финансовой системой вмешался в дела банка из-за «серьезных проблем с ликвидностью, с которыми тот столкнулся». Так обвиняемые пытались предотвратить нанесение ущерба имиджу администрации Солиса, считает прокуратура.

Кроме Солиса по делу в качестве обвиняемых проходят бывший первый вице-президент Коста-Рики и экс-министр финансов Хелио Фальяс, экс-глава администрации президента Серхио Альфаро Салас, бывший национальный казначей Марта Кубильо Хименес и ее заместитель Маурисио Арройо Ривера.

Обвинение полагает, что их действия причинили вред государственной казне и общественным интересам. Прокуратура потребовала от обвиняемых возмещения убытков.

Солис написал в своем аккаунте в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), что отвергает предъявленные обвинения. «Как правительство республики мы всегда действовали строго по закону, добиваясь благополучия страны, а также защиты кредиторов Bancredito и прав сотрудников», — заявил он.

Солис был президентом Коста-Рики в 2014–2018 годах. Государственный банк Bancrédito закрылся в 2017-м, а через год его поглотил Banco de Costa Rica.