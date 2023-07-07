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Штурмовой отряд ЦВО пленил пять украинских военных

Штурмовой отряд Центрального военного округа взял в плен пять украинских военных

Шесть военнослужащих штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа разгромили подразделение украинских военных и взяли в плен пять человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Кроме того, российские военные после многочасовых боев взяли опорный пункт противника. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, уничтожению превосходящих сил противника и овладению опорным пунктом командир группы был награжден орденом Мужества, другие штурмовики получили медали «За отвагу».

Накануне Россия и Украина сообщили об очередном обмене пленными. В Россию вернулись 45 военнослужащих, в ближайшее время они пройдут лечение и реабилитацию, сообщили в Минобороны.

Киев вернул себе 45 человек, в том числе двух офицеров, 41 рядового и сержанта, а также двух гражданских. По словам руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, в их числе — гражданский сотрудник «Азовстали» и член теробороны из Херсона.

Ермак также рассказал о возвращении на Украину двух детей из России. По его словам, их мать, которая работала военным медиком, обменяли в октябре прошлого года, и с тех пор она с мужем ожидала возврата домой шестилетнего сына и десятилетней дочери.

Штурмовой отряд ЦВО пленил пять украинских военных
Штурмовой отряд ЦВО пленил пять украинских военных

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