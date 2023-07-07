ВС России уничтожили украинский бронетранспортер М113 производства США

Российские военные уничтожили украинский бронетранспортер M113 производства США, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Бронетранспортер вместе с личным составом был уничтожен огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С». Кроме того, в ходе разведывательно-поисковых действий в районе села Кондрашовка в Харьковской области барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Бронетранспортер М113 разработан в США в 1959 году, запущен в серийное производство в 1960 году и производился вплоть до 2007 года. Всего было выпущено более 80 тыс. машин данного класса.

М113 в значительных количествах поставлялся США в другие страны: машина используется в более чем 44 государствах, в том числе в Израиле и Германии. Украина после начала российской военной операции получила от союзников более 400 таких машин.