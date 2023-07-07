Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 100,72 (+2,3) Инвестиции, 06 июл, 16:18 Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 92,57 (+2,23) Инвестиции, 06 июл, 16:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:22
В Чите осудили сержанта за получение выплаты обманным путем Общество, 07:11
Мамут и «Траст» урегулировали претензии по долгам миллиардера Финансы, 07:00
Штурмовой отряд ЦВО пленил пять украинских военных Политика, 07:00
ВС России уничтожили украинский бронетранспортер М113 производства США Политика, 06:39
ТАСС сообщил об этапировании в Москву пилота упавшего самолета с Украины Политика, 06:33
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 06:28
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Более 80 человек пострадали при столкновении автобусов в Нью-Йорке Общество, 06:18
Бритни Спирс сообщила, что ее ударил охранник баскетболиста Вембаньямы Общество, 05:47
Польша призвала запретить ввоз замороженной малины с Украины Политика, 05:35
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 54 тыс. гектаров Общество, 05:20
Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности Город, 04:52
Рогов назвал наиболее горячие точки на запорожском фронте Политика, 04:45
Антонов назвал неприличными обвинениями Пентагона в адрес ВКС России Политика, 04:28
Военная операция на Украине ,  
0 

ВС России уничтожили украинский бронетранспортер М113 производства США

Российские военные уничтожили украинский бронетранспортер М113 производства США

Российские военные уничтожили украинский бронетранспортер M113 производства США, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Бронетранспортер вместе с личным составом был уничтожен огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С». Кроме того, в ходе разведывательно-поисковых действий в районе села Кондрашовка в Харьковской области барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Бронетранспортер М113 разработан в США в 1959 году, запущен в серийное производство в 1960 году и производился вплоть до 2007 года. Всего было выпущено более 80 тыс. машин данного класса.

М113 в значительных количествах поставлялся США в другие страны: машина используется в более чем 44 государствах, в том числе в Израиле и Германии. Украина после начала российской военной операции получила от союзников более 400 таких машин.

ВС России уничтожили украинский бронетранспортер М113 производства США
ВС России уничтожили украинский бронетранспортер М113 производства США

Теги
Минобороны бронетранспортер ВСУ
Материалы по теме
Испания передаст Украине бронетранспортеры и четыре танка Leopard 2
Политика
Минобороны показало подрыв американского броневика Oshkosh на мине
Политика
Швейцария сочла нарушением закона реэкспорт бронемашины Eagle на Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter