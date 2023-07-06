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В Бурятии перевернулись четыре катамарана с туристами

В Бурятии пятеро туристов пропали после опрокидывания катамаранов
Фото: Николай Титов / Global Look Press
Фото: Николай Титов / Global Look Press

На реке Снежной перевернулись четыре катамарана с восемью туристами. Три человека смогли спастись, пятеро пропали, сообщает управление Следственного комитета по Иркутской области. В свою очередь, управление МЧС по соседней Бурятии сообщило, что катамараны перевернулись в районе села Выдрино в Кабанском районе республики.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи СК совместно с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и ГУ МВД России по Иркутской области организовали поисковые мероприятия.

В прокуратуре Иркутской области пообещали, что ведомство «проконтролирует ход проверки и проверит законность решений по сообщению об опрокидывании катамаранов с туристами» на реке Снежной.

4 июля МЧС по Иркутской области сообщали, что на реках прогнозируется резкий подъем уровней воды. 6 июля уровни воды в реках Слюдянского района, в том числе на реке Снежной, незначительно снизились. На 0:00 по местному времени (19:00 мск) уровень воды на Снежной в районе села Выдрино составлял 319 см при критическом уровне 390 см.

Теги
Приангарье МЧС река Иркутская область Бурятия
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