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Работавшего в Москве дипломата назначили послом Великобритании на Украине

Работавшего в Москве дипломата Мартина Харриса назначили послом Великобритании на Украине
Мартин Харрис
Мартин Харрис (Фото: gov.uk)

Дипломата Мартина Харриса, который работал в посольстве Великобритании в Москве, назначили послом королевства на Украине, говорится в заявлении британского МИДа. Он сменит на посту Мелинду Симмонс, главу дипмиссии с 2019 года.

С 2003 по 2008 год Харрис был замглавы посольства и генеральным консулом в Киеве. «Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить жизненно важную работу нашего посольства по поддержке правительства и народа Украины в их защите своей страны и наших общих ценностей. Отношения Великобритании с Украиной никогда не были крепче, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — приводит МИД комментарий Харриса по поводу назначения. Он вступит в должность в сентябре.

После работы на Украине Харрис с 2008 по 2010 год работал в аппарате кабинета министров в Великобритании, в 2010–2014-м был послом в Румынии, а с 2014 по 2017 год — заместителем главы дипмиссии в Москве. В 2017–2022-м возглавлял в британском МИДе департамент Восточной Европы и Центральной Азии.

Теги
Великобритания Украина посольство посол

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