В Госдуме раскритиковали идею Вассермана о сбережениях свыше ₽1 млн

Анатолий Вассерман (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В комитете Госдумы по финансовому рынку не поддержали идею депутата Анатолия Вассермана о том, что надо обязать россиян отчитываться перед налоговой о наличных свыше 1 млн руб. Об этом РБК заявил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

«Однозначно отношусь к этому отрицательно. Потому что это право граждан — выбирать, как пользоваться средствами, с которых уплачены налоги. Не вижу причин, по которым нужно это право ограничить. Если с точки зрения макроэкономических факторов, то это ограничение никак не повлияет на ситуацию. Государство не очень много средств тратит на то, чтобы выпускать в оборот наличные», — сказал он РБК.

«Мы его [законопроект] будем всесторонне рассматривать», — заявил РБК председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вассерман, который является членом комитета Госдумы по просвещению и фракции «Справедливая Россия — За правду», предложил внести поправки в Уголовный кодекс, добавив новую статью — 187.1 («Неправомерный оборот денежных средств»), писал «Интерфакс», ознакомившийся с законопроектом. Согласно инициативе, россияне, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн руб., должны сообщить об этом в налоговую и в том числе объяснить происхождение средств. В противном случае предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег.

Вассерман считает, что такие нововведения могут стать эффективным методом борьбы с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности. В пояснительной записке к инициативе говорится, что крупные наличные сбережения, «как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики».