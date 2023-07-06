Собянин рассказал о ходе обновления подвижного парка метро

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

За июнь 2023 года парк Московского метрополитена пополнился еще 40 вагонами новейшего типа «Москва-2020». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На данный момент восьмивагонные составы «Москва-2020» курсируют на Большой кольцевой (БКЛ) и Калужско-Рижской линиях, семивагонные — на Кольцевой линии. По словам Собянина, заполненность новыми типами электровагонов на БКЛ составляет 100%, а на «оранжевой» ветке — более 50%.

Всего же за первое полугодие 2023 года Москва закупила 140 вагонов типа «Москва-2020», план на весь год — около 300 вагонов. С открытием в 2024 году самого большого в стране электродепо «Южное» вагоны новейшего типа планируется пустить и по Замоскворецкой линии метро.