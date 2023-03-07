Чем отличается подвижной состав БКЛ от других линий московского метро

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

1 марта 2023 года состоялся запуск движения по всему ходу Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Имея 31 станцию и протяженность 70 км, она стала самым длинным метрокольцом в мире. Основа парка поездов БКЛ — современные составы «Москва-2020». Всего после полного запуска линию обслуживают 92 самых современных состава, рассказали в департаменте транспорта Москвы.

В новых вагонах уделено огромное внимание комфорту пассажиров в части снижения шума, плавности хода, кондиционирования воздуха и прочих удобств, но не менее важной является технологическая инновационность составов, уверен эксперт МОО «Город и транспорт» Владимир Свириденков. «Новые вагоны построены на самых последних технологических решениях — это и новый кузов с широкими дверными проемами и межвагонными переходами, новый асинхронный тяговый привод с системой рекуперации, позволяющий экономить электроэнергию на тягу, новая система управления, новая экипажная часть, позволяющая существенно снизить воздействие на рельсовый путь», — перечисляет он.

В целом, вагоны «Москва-2020» еще надежнее и удобнее предшественников в эксплуатации, а также требуют меньше времени на техническое обслуживание, отмечает Свириденков. «Современный подвижной состав — это не дань моде, а насущная необходимость для московского метро», — говорит эксперт.

Вагоны «Москва-2020» разработаны и выпускаются заводом «Метровагонмаш» в подмосковных Мытищах. На данный момент они составляют основу парка обеих кольцевых линий столичного метро. Ранее на Кольцевой линии метро в рамках испытаний новой российской автоматики и телемеханики движения поездов установили новый мировой рекорд. Во время испытаний курсировали до 45 поездов «Москва-2020» на обоих путях, благодаря чему они приезжали на станции с минимальным интервалом около 80 секунд — быстрее, чем в метро Парижа, Токио, Гонконга и Пекина.