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Несколько сел оказались отрезаны в Приморье после сильных дождей

В Приморском крае дороги пострадали в результате мощного антициклона

После сильного циклона в Приморской крае затруднено движения на ряде участков. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, отрезано село Зеленый Яр в Михайловском районе. К нему нет проезда. В Ханском районе нет проезда на 17-18 км дороги Барабаш — Приморская — Перевозная — Безверхово.

В Пограничном округе движение ограничено для грузовых автомобилей, они не могут проехать на 96 км дороги Усссурийск — Пограничный — Госграница. Легковые автомобили могут объехать этот участок по мосту. Также грузовые автомобили не смогут проехать по первому км дороги Новолитовск — Васильевка.

В Октябрьском округе движение отсутствует на 12 км дороги Галенки — Новогеоргиевка — Фадеевка — Застава.

По информации «РИА Новости», также отрезано село Кроуновка в Уссурийском городском округе. В самом городе из-за сильных осадков местами нет проезда, повреждено дорожное полотно. Фиксируются многочисленные подтопления придомовых и приусадебных участков.

Причиной резкого ухудшения дорожной ситуации и поводков стали сильные дожди, объем осадков достиг 96 мм, сообщил Примгидромет. На юге региона дожди уже закончились.

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«Наиболее интенсивные осадки прошли в южной половине края, здесь их количество составило 34-96 мм. На пяти метеостанциях ночью 6 июля количество выпавших осадков достигло критериев опасного явления (50 мм и более за 12 часов и менее). Во Владивостоке за период непогоды выпало 66 мм осадков (43% месячной нормы)», — говорится в сообщении.

Осадки и ветер также стали причиной локальных аварий на электростанциях. Как рассказали в АО «ДРСК», в настоящее время энергетики производят ремонтные работы на отдельных участках в Шкотовском, Партизанском и Лазовском районах. Существенных сбоев в подаче электроэнергии в зоне ответственности «Приморских электрических сетей» нет. Электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

Теги
Приморский край осадки автомобильные дороги электроснабжение Дождь

Встреча с
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