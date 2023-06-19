При обстреле Волновахи пострадали 20 мирных жителей

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При обстреле Волновахи в ДНР пострадали около 20 мирных жителей, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его данным, ВСУ обстреляли жилой квартал из реактивных систем залпового огня западного производства. Прилеты зафиксировали около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада.

В Волновахском районе погибла шестилетняя девочка, пишет Пушилин. По его словам, одна из мин ВСУ попала во двор дома, где жил ребенок.

Волноваха также попадала под удар 16 июня, сообщало представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК). На волновахском направлении зафиксировали два обстрела из РСЗО.