Пять человек пострадали при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле

При столкновении теплохода с пирсом в Ярославле пострадали пять человек

Теплоход «Москва-208» (Фото: Следственный комитет РФ)

Число детей, обратившихся за медицинской помощью после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, увеличилось с трех до четырех, сообщили РБК в региональном департаменте здравоохранения. Кроме того, был госпитализирован один взрослый.

Всех пострадавших детей отпустили на амбулаторное лечение, добавили в ведомстве.

Управление СК на транспорте завело уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс ранее 5 июля. С судна эвакуировали около 100 человек. Теплоход серьезных повреждений не получил.