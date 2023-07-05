При столкновении теплохода с пирсом в Ярославле пострадали пять человек
Число детей, обратившихся за медицинской помощью после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, увеличилось с трех до четырех, сообщили РБК в региональном департаменте здравоохранения. Кроме того, был госпитализирован один взрослый.
Всех пострадавших детей отпустили на амбулаторное лечение, добавили в ведомстве.
Управление СК на транспорте завело уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс ранее 5 июля. С судна эвакуировали около 100 человек. Теплоход серьезных повреждений не получил.