Кремль сообщил подробности ночной встречи Путина и Мишустина

Михаил Мишустин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент России Владимир Путин находится в постоянном диалоге с премьер-министром Михаилом Мишустиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На прошедшей встрече Мишустин доложил Путину о «благоприятных макроэкономических тенденциях» и рассказал о новых прогнозах по инфляции. «Конечно же, они в постоянном диалоге, в ежедневном диалоге, но чаще это происходит по телефону, реже происходит во время таких очных встреч», — уточнил Песков.

На вопрос, обсуждали ли президент с премьером кадровые решения на встрече, он ответил отрицательно.

Путин и Мишустин встретились в ночь с 4 на 5 июля. Глава правительства отметил восстановление российской экономики и выразил уверенность в росте ВВП в годовом выражении более чем на 2%, если не будет форс-мажоров. Прогноз отличается от данных международных организаций: Всемирный банк прогнозировал спад ВВП России в 2023 году на 0,2%, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — на 1,5%, Еврокомиссия — на 0,9%.