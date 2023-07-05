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Тела двух человек нашли в сгоревшем доме в Новой Москве

Тела двух человек нашли в сгоревшем доме в Новой Москве
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

В Новой Москве после тушения пожара в деревянном доме обнаружили тела двух человек, сообщила прокуратура столицы.

Дом загорелся в поселке Птичное в Троицком административном округе Москвы. После тушения в строении обнаружили тела мужчины и женщины.

«Вечерняя Москва» со ссылкой на экстренные службы пишет, что загорелся выселенный дом. В нем, предположительно, жили бездомные. Площадь пожара в здании составила 100 кв. м.

Точную причину возгорания установят в ходе пожарно-технической экспертизы, сообщили в прокуратуре. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

4 июля в Тверском районе Москвы загорелась крыша двухэтажного здания. Площадь пожара в Столешниковом переулке составила 100 кв. м. В здании находятся адвокатские конторы, кафе и несколько магазинов с одеждой. Данных о пострадавших не поступало.

Теги
Пожар прокуратура Новая Москва Москва погибшие

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Игорем Шуваловым

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