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В Красноярске суд дал 17 лет устроившей стрельбу в детсаду женщине

Суд дал 17 лет колонии устроившей стрельбу в детском саду жительнице Красноярска
Полина&nbsp;Дворкина (справа)
Полина Дворкина (справа) (Фото: объединенная пресс-служба судов Красноярского края)

Красноярский краевой суд приговорил к 17 годам лишения свободы Полину Дворкину, обвиняемую в убийстве отца и попытке нападения на группу в детском саду Красноярска. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Дворкину признали виновной в убийстве по мотивам ненависти и вражды (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК), а также покушении на убийство двух и более лиц (малолетнего и лица, осуществляющего служебную деятельность) общеопасным способом по мотивам ненависти или вражды (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б», «в», «е», «л» ч. 2 ст. 105 УК). Девушку приговорили к 17 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года после отбытия наказания.

В конце марта прошлого года 19-летняя Дворкина пришла в детский сад № 31, расположенный на улице Менжинского в Красноярске. Под предлогом того, что ей нужно забрать ребенка, она прошла внутрь здания. Однако три воспитательницы, встретившие ее в группе, заметили, что под пальто у нее было ружье, и попросили ее пройти в раздевалку.

Одна из воспитателей попыталась забрать оружие, произошел выстрел в стену помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила Дворкину на пол и удерживала до прибытия сотрудников полиции, сообщали в Следственном комитете. В результате стрельбы дети не пострадали.

Полиция изъяла у девушки ружье и 39 патронов. По версии следствия, перед посещением детского сада девушка поссорилась со своим 56-летним отцом и убила его, а за несколько дней до происшествия приходила в детский сад под предлогом трудоустройства, чтобы зафиксировать планировку здания, утверждали в СК. На допросе Дворкина рассказала, что собиралась убить детей в саду.

В декабре того же года президент России Владимир Путин наградил медалями «За отвагу» трех воспитательниц, которые остановили Дворкину. Награды «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», получили инструктор по физкультуре Наталья Стус и воспитатели Евгения Шабанова и Евгения Толстая.

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Теги
Красноярск стрельба убийство детский сад

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

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Экономика предложения — что это значит для России?
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