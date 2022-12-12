Путин наградил воспитательниц, скрутивших в детсаду девушку с ружьем

Путин наградил воспитательниц из Красноярска, скрутивших в детсаду девушку с ружьем

Фото: СК РФ

Президент России Владимир Путин наградил медалями «За отвагу» троих воспитательниц, которые остановили вооруженную ружьем девушку, проникнувшую в помещение красноярского детского сада № 31, сообщается в указе на официальном интернет-портале правовой информации.

Награды «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», получили инструктор по физкультуре Наталья Стус, воспитатели Евгения Шабанова и Евгения Толстая.

В конце марта женщины задержали проникшую в детский сад женщину, у которой заметили ружье под пальто. «Одна из воспитателей предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала до прибытия сотрудников полиции», — говорится в сообщении СК. В результате инцидента дети не пострадали.

«В ходе допроса женщина пояснила, что намеревалась совершить убийство детей мужского пола», — пояснили в ведомстве. По версии следствия, незадолго до того, как отправиться в детский сад, девушка застрелила своего 56-летнего отца.

Нападавшая находится в СИЗО с конца марта. В ноябре ей продлили арест до 27 февраля, сообщает Ngs24.ru со ссылкой на пресс-службу суда.