МЧС: кровля крыши жилого дома в Екатеринбурге загорелась на площади 300 кв. м

В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома на площади 300 кв. м

Video

В Екатеринбурге на крыше жилого дома возник пожар. Загорелась кровля пятиэтажки на площади 300 кв. м, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Огонь удалось ликвидировать. В тушении участвовали 67 человек и 25 единиц техники. Как сообщало ГУ МЧС по Свердловской области, для тушения использовали в том числе высотную технику, а для удаления дыма из подъездов применяли тактическую вентиляцию. Жителей дома эвакуировали, пострадавших нет.

5 мая на Базальтовой улице в Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор на промышленной площадке. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м, горели два склада с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной.