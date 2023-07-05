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Антонов обвинил США в предательстве памяти американцев из-за «Азова»

Антонов: США предали память американцев, приняв в Стэнфордском университете «Азов»

США опозорили себя, открыто поддержав бойцов «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом заявил посол России в этой стране Анатолий Антонов.

Отвечая на вопрос об отношении к пребыванию в США представителей «Азова», посол сказал, что «открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Америки». По его мнению, местные законодатели, пообщавшись с бойцами батальона, «поощряют зверства, совершенные нелюдями из соответствующего полка».

Антонов добавил, что теперь «террористы с Украины выступают в стенах некогда авторитетного Стэнфордского университета», а в аудиториях заведения «размещается символика, повторяющая знаки дивизий СС». Посол подчеркнул, что российские власти «неустанно» призывают Вашингтон к противостоянию «героизации нацизма».

Бойцы «Азова» встречались со студентами ведущих вузов США, включая Стэнфордский университет, в октябре 2022 года. 29 июня университет принял делегацию батальона. На встрече присутствовал, в том числе, американский политолог Фрэнсис Фукуяма. В прошлый раз Антонов говорил, что США, «в маниакальном стремлении «очернить и отменить» Россию», готовы «прославлять нацизм, против которого народы наших стран героически сражались во время Второй мировой войны».

Теги
Анатолий Антонов Украина США батальон Азов

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