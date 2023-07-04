Глава Дагестана объяснил, на что пойдут ₽5 млрд от Путина

Дербент (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Переданные президентом Владимиром Путиным 5 млрд руб. республике Дагестан пойдут на улучшение социальных объектов и обновление инфраструктуры столицы региона Дербента. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

«Сегодня необходимо сохранить взятый темп вопреки всем сложностям, чтобы в том числе создать в прекрасном городе комфортные условия для жизни дербентцев и его гостей, завершить начатые социальные объекты, обновить инфраструктуру», — написал Меликов. Он добавил, что личная поддержка Путина «гарантирует, что все вопросы мы доведем до конца», после чего поблагодарил президента за «чуткое отношение» к республике.

4 июля Путин встретился в Кремле с восьмилетней девочкой Раисат Акиповой из Дагестана. На встрече президент позвонил министру финансов Антону Силуанову, который сообщил, что было принято решение добавить 5 млрд руб. «на ближайшие годы», после чего Путин сказал Раисат, что она «получила сейчас для Дагестана 5 млрд руб.».

Российский лидер ездил в Дербент 28 июня. Там он встретился с Меликовым и провел совещание по вопросам туризма, а также посетил Джума-мечеть по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.