Путин принял в Кремле девочку из Дагестана, которая не смогла увидеть его в Дербенте

Путин встретился с девочкой из Дербента и объявил о ₽5 млрд для Дагестана

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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с восьмилетней Раисат Акиповой из Дагестана, говорится на сайте главы государства.

Путин показал девочке и ее семье свой офис, где позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину. После Мишустина Путин позвонил министру финансов Антону Силуанову, с которым российский президент обсудил выделение дополнительного финансирования Дагестану.

Глава государства попросил девочку поздороваться с министром. Она сказала «здравствуйте», но Силуанов промолчал в ответ. «Слышишь, Антон? А ты чего не отвечаешь? Воспитанный человек», — сказал Путин. После этого министр финансов поздоровался с девочкой.

«Мы приняли решение о том, чтобы добавить 5 млрд руб. на ближайшие годы», — сказал Силуанов. Путин после этого сказал девочке, что она «получила сейчас для Дагестана 5 млрд руб.».

«Когда я уехал из Дербента, мне показали картинку, где ты плачешь. Понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоит, но все-таки твоя реакция меня расстроила. И поскольку я не могу сам часто ездить — из Москвы уезжать, я решил тебя пригласить с мамой и папой», — говорил ей Путин. В завершение визита глава государства выпил чаю с семьей девочки.

Российский президент ездил в дагестанский Дербент 28 июня. Там он встретился с главой республики Сергеем Меликовым и провел совещание по вопросам туризма. Кремль публиковал видео, на котором глава государства подходил к толпе жителей и общался с людьми. В Дербенте Путин также посетил Джума-мечеть по случаю праздника Курбан-байрам. Вместе с ним были Меликов и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.