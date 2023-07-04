Путин на встрече с выпускниками РАНХиГС заявил, что не сомневается в победе России

Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России

Владимир Путин на встрече с выпускниками Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Сомнений в победе России нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Заместитель председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан в завершение своего выступления, в котором рассказывал про свой переход на новую должность в регион, сказал: «Уверен, что мы победим». Путин ответил ему, что «в этом сомнений нет».

Российский президент поблагодарил людей, которые работают в правительстве региона, а также «всех, кто живет в Херсонской области, потому что эти люди проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал».

Высшая школа государственного управления РАНХиГС была создана в 2013 году, программа по подготовке губернаторов — в 2017-м. «Подразделение обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров для системы государственного управления, формирует и развивает кадровые резервы всех уровней», — говорится на сайте президента. Путин на встрече сообщил, что с 2017 года 50 выпускников программы стали главами регионов.