Движение «Аэроэкспрессов» в Домодедово и других поездов восстановили после схода вагонов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Движение пассажирских и пригородных поездов, включая «Аэроэкспрессы», в обоих направлениях на Павелецком направлении Московской железной дороги восстановили, говорится в телеграм-канале МЖД.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что поезда временно следуют без остановки на станции Бирюлево-Товарная, где произошел сход вагонов с путей. «Ряд поездов следует с задержкой, вместе с МЖД принимаем меры по сокращению опозданий», — добавили в дептрансе.

Движение «Аэроэкспрессов» в Домодедово, а также пассажирских и пригородных поездов Павелецкого направления приостанавливали из-за схода грузовых вагонов с цементом на станции Бирюлево-Товарная. Люди не пострадали.

РЖД предупреждали о возможных задержках поездов. В Домодедово порекомендовали планировать поездки с учетом ситуации, а также напомнили, что помимо экспресс-автобуса в аэропорт можно доехать на автобусе или маршрутке. До момента возобновления движения поездов добраться на автомобильном транспорте от этой станции до Домодедово и обратно можно было по билету на «Аэроэкспресс», на линию выпустили дополнительные автобусы.

В пресс-службе «Аэроэкспресса» РБК пообещали компенсировать пассажирам задержанных и отмененных рейсов стоимость билетов на поезд, а также другие расходы «в случае опоздания на авиарейс по причине изменения графика движения поездов».