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В Калуге нашли сбежавших через проем в заборе детсада детей

Прокуратура: в Калуге нашли троих детей, сбежавших через проем в заборе детского сада
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Троих детей, сбежавших из детского сада «Радуга» в Калуге через проем в заборе, нашли. Об этом сообщила областная прокуратура в телеграм-канале.

«Пропавшие дети найдены. Их жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее в 11:30 4 июля в прокуратуру поступило сообщение, что из детсада «Радуга» через проем в заборе сбежали трое детей в возрасте шести и четырех лет. Была организована проверка.

Глава города Дмитрий Денисов рассказал, что дети пролезли под забором детского сада и пошли играть на детскую площадку во двор поблизости. Их нашли в течение получаса.

«Произошедшая ситуация — халатность и безответственность со стороны руководства и сотрудников учреждения. Строгий выговор объявлен исполняющей обязанности заведующей детского сада и дежурному воспитателю», — заявил он.

Теги
Дети детский сад побег прокуратура Калуга

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